Глуашаков: Когда Промес выпьет, у него кукуха едет, становится бесстрашным

Бывший капитан «Спартака»высказался о ситуации нападающего красно-белых

«Последний раз общался с Промесом перед матчем "Спартак" — "Ростов" (2:0). В этот же день с Валерием Георгиевичем (Карпиным — прим.) встречался в гостинице, в "Хайятте".

У меня даже есть фотография, мы с ним фоткались.

Он сказал: "Все будет нормально, брат". Я ему говорю: "У тебя что там происходит?" Он говорит: "Брат, я все решу, все хорошо". И все. Вообще с Квинси это такая тяжелая история. Он мой друг. Реально я с ним очень хорошо общался. И общаюсь, и всегда общался.

Мое отношение к нему не изменилось. Я просто хочу с ним пообщаться и спросить, зачем он это делал. Мы же всей сути не знаем, всей истории не знаем. Не он же возил. Просто давал деньги. А, может, посредники просто возили. Может, он участвовал в какой-то сделке, схеме. Этого никто не знает. Это надо только у Квинси спросить.

Обвинять и говорить, что Квинси занимался и распространял… Это одна сторона говорит. Хочется и его узнать. Вроде у него деньги есть. У него все есть, доходы хорошие. Может, его, наоборот, подставили. Никто не знает. Пока нельзя его так винить.

Я знаю, что он, когда выпивает, у него кукуха едет. Он бесстрашный становится. Он в жизни бесстрашный. А когда выпивает, становится агрессивным очень. И неоднократно мы пересекались в самолетах. И он говорил: "Брат, всегда следи за мной. Я с тобой рядом буду. Я становлюсь агрессивнее". Знаешь, когда люди начинают выпивать, они начинают веселиться, петь, танцевать. А Квинси всегда становился агрессивным. Он мог, кстати, если его кто-то выведет или еще что-то, агрессивно пойти, но всегда меня прислушивался. Как старший брат я у него был или, может, уважение какое-то. Мы всегда обнимались и целовались. Я всегда буду его поддерживать. Даже если не дай Бог его посадят или еще что-нибудь — это мой друг.

А если с любым что-то случится? Что сделать? Твой близкий друг не дай Бог попал в такую ситуацию. Ему что надо сделать? Пойти и сдаться? Если есть такой закон и такой нюанс, что Россия никак не может его туда отправлять, к примеру. Зачем ему ехать? Для него лучше здесь в Москве быть и тусоваться, жить спокойно, гражданство. Всю жизнь. У него родители приезжают.

Если я его увижу, я его обниму и поцелую. Это мой друг. Но это его жизнь, у него судьба так сложилась. Не могу я по-другому. Он мой друг. А что сделать? Он втюхался в такую историю, он виноват в этом во всем, я согласен, —если подтвердят это все. Пока нету. О чем сейчас разговаривать?

Знаешь сколько судов у меня было? Меня ведь тоже хотели в тюрьму посадить. А в итоге, кто хотел меня посадить сами все уехали. Из страны убежали. Адвокаты и все остальные. Сколько Жорин кричал, что в тюрьму посадить? Убежал из страны, почему-то его нету. Где он?», — сказал Глушаков интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов воспользовалась этой ситуацией для экстрадиции футболиста.