Семин о борьбе за выживание в РПЛ: Важным фактором будет то, кто обыграет лидеров

Бывший главный тренерподелился мыслями о борьбе нескольких команд за выживание в российской Премьер-лиге.

«Сейчас очень интересны матчи команд, которые находятся внизу таблицы РПЛ и борются за выживание. Это очень-очень интересно. У всех этих команд ещё есть как шансы остаться, так и вероятность вылететь из РПЛ.

Остаётся всё меньше игр, и каждая осечка играет громаднейшую роль. Важным фактором будет то, кто обыграет лидеров. Кто сделает чудо, тот и останется», — сказал Семин Чемпионату.

После 24-х туров в РПЛ последнее место в таблице занимает «Сочи» с 19-ю очками в активе. На 15-й позиции — «Ахмат» (23 балла), а на 14-й строчке располагается «Балтика» (23), а на 13-й — «Урал» (24).