начнут матч в 02:30 в чемпионате МЛС, 21.04.2024.

Последний матч: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Торонто» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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