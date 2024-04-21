Эксперт рассказал, почему Бурук откажется от предложения «Спартака»

Эксперт турецкого футболапрокомментировал информацию о том, что предложил двухлетний контракт главному тренеру «Галатасарая»

«Окан — хороший тренер, но, думаю, это просто информационный вброс от турецких медиа. Не верю в правдивость этой новости по нескольким причинам. Во-первых, Бурука в "Галатасарае" всё устраивает — в прошлом году он сделал команду чемпионом, а в этом — борется за чемпионство. Его обожают болельщики. "Галатасарай" для него родная команда, с которой в своё время он выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, а также множество раз чемпионат Турции.

Он говорил, что мечтает поработать в Европе, но, думаю, он говорил о топовых чемпионатах. На "Спартак" Окан "Галатасарай" не променяет и сам не уйдёт. Сейчас его всё устраивает.

Новость о "Спартаке" появилась не случайно — у него истекает контракт с "Галатасараем" в конце сезона. Вчера уже появилась новость, что "Галатасарай" готовит предложение. По нынешнему контракту Бурук зарабатывает где-то 570-580 тысяч евро в год. По новому контракту он может зарабатывать 1,5 миллиона евро в год. И сегодня появляется новость, что им интересуется "Спартак" и будет какая-то сумасшедшая зарплата. Думаю, новость появилась не просто так. Это делается, чтобы руководство "Галатасарая" зашевелилось и всё решило.

Окан, конечно, хороший тренер, но это не звезда. Он ничего не добился в Европе, все успехи — в Турции. Он выигрывал чемпионат не только с "Галатасараем", но и с "Башакшехиром". Его "Галатасарай" хорошо сыграл в Лиге чемпионов, но в Лиге Европы вылетел от первого же соперника — "Спарты". Не верю ни в то, что "Спартак" может так много предложить, ни в то, что Окан может поменять "Галатасарай" на Спартак», — приводит слова Керимова «Чемпионат».