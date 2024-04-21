«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Хетафе»

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
Матч завершился со счетом 1:1.
У гостей отличился Андер Барренечеа. Автором единственного гола хозяев поля стал Хуанми Латаса.
Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте.
«Реал Сосьедад» продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге до пяти матчей.
Футбол. Испания. Примера
Хетафе — Реал Сосьедад 1:1
Голы: 0:1 Андер Барренечеа (13'), 1:1 Хуанми Латаса (29') Хетафе: Давид Сория, Хосе Анхель Кармона (Гастон Альварес, 88'), Даконам Ортега Дьене (Jordi Martin, 90'), Омар Альдерете, Диего Рико, Луис Милья, Мэйсон Гринвуд, Неманья Максимович, Оскар Родригес (Yassin Tallal, 88'), Хуанми Латаса (Хайме Мата, 67'), Yellu Santiago (Илаш Мориба, 67') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хавьер Галан, Хон Пачеко, Робен Ле Норман (Киран Тирни, 84'), Амари Траоре (Альваро Одриосола, 46'), Микель Оярсабаль, Микель Мерино, Беньят Туррьентес, Арсен Захарян (Ариц Элустондо, 69'), Шеральдо Бекер (Садик Умар, 68'), Андер Барренечеа (Такэфуса Кубо, 46') Предупреждение: Микель Мерино (39')
«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице — 51 очко. «Хетафе» находится на девятой строчке — 40 очков.