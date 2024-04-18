Лунин: «Реал» готовился к серии пенальти

Вратарь «Реала»высказался о серии послематчевых пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» 1:1 (4:3 по пенальти).

«Мы готовились к серии пенальти. У меня была информация о тех игроках, которые остались бить пенальти в послематчевой серии. Правда, в одном моменте пришлось рискнуть. К счастью, с Бернарду всё прошло хорошо. Надо было остаться на месте (улыбается)», — приводит слова Лунина AS.

В серии пенальти вратарь «Реала» отразил два пенальти от португальского хавбека Бернарду Силвы и хорватского полузащитника Матео Ковачича.

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В нынешнем сезоне Лунин сыграл в 27 матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола и в 12 матчах сыграл «на ноль». Transfermarkt оценивает футболиста в 16 млн евро.