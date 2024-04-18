начнут матч в 19:45 в 1/4 финала Лиги конференций, 18.04.2024.

Последний матч: «Астон Вилла» — «Лилль» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лилль» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Лилль»).

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