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    Лилль — Астон Вилла: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.04.2024 в 19:45 начнется матч в 1/4 финала Лиги конференций Лилль — Астон Вилла

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    Лилль и Астон Вилла начнут матч в 19:45 в 1/4 финала Лиги конференций, 18.04.2024.

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    Последний матч: «Астон Вилла» — «Лилль» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лилль» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 1.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Лилль»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лилль — Астон Вилла.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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