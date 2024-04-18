Алонсо: Команда демонстрирует готовность работать на пределе, все голодны до побед и жаждут успеха

Главный тренервысказался о предстоящем матче св четвертьфинале Лиги Европы.

«У меня хорошее впечатление о своей команде. Игроки дают мне достаточно оснований верить в них. Команда демонстрирует готовность работать на пределе, все голодны до побед и жаждут успеха.

Мы знали, что можем выиграть бундеслигу в воскресенье, и очень хотели этого. Конечно, насладились этим успехом. После сезона будет достаточно времени, чтобы все обдумать, а сейчас время Лиги Европы. Мы проводим хороший сезон и можем сделать его еще лучше» — цитирует Алонсо пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первой игре «Байер» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:0. Ответный матч начнется в 22:00 мск.