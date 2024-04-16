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    Кейн: У «Баварии» есть прекрасная возможность сыграть в финале Лиги чемпионов

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    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о цели команды на текущий сезон Лиги чемпионов.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Когда доходишь до финала и не выигрываешь его, в тебе просыпается желание повторить снова. У нас есть возможность сыграть в финале Лиги чемпионов, и это отличная возможность для нас. Если мы сделаем этот шаг завтра, то от финала на "Уэмбли" нас будет отделять всего пару матчей. Завтра я хочу показать свою лучшую игру», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

    17 апреля «Бавария» проведет ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Арсенала». Первый матч команд завершился со счётом 2:2.

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