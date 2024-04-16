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    Бернарду Силва: Мы хотим снова выиграть Лигу чемпионов

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва оценил шансы команды на победу в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге сезона 2023/2024.

    Бернарду Силва
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    Бернарду Силва

    «Я нахожусь под большим впечатлением от того, что эта команда сделала с тех пор, как я перешёл сюда. Мы хотим создать это наследие. Мы хотим выиграть Премьер-лигу.

    Хотим снова выиграть Лигу чемпионов, во второй раз подряд, что удавалось сделать немногим командам. И мы очень уважаем "Реал". Это очень опасная команда, которая играет в своём стиле», — приводит слова Силвы испанское интернет-издание Marca.

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