Бернарду Силва: Мы хотим снова выиграть Лигу чемпионов

Полузащитникоценил шансы команды на победу в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге сезона 2023/2024.

«Я нахожусь под большим впечатлением от того, что эта команда сделала с тех пор, как я перешёл сюда. Мы хотим создать это наследие. Мы хотим выиграть Премьер-лигу.

Хотим снова выиграть Лигу чемпионов, во второй раз подряд, что удавалось сделать немногим командам. И мы очень уважаем "Реал". Это очень опасная команда, которая играет в своём стиле», — приводит слова Силвы испанское интернет-издание Marca.

В 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Реалом» (3:3). Ответная игра состоится 17-го апреля в Манчестере. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.