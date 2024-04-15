ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стефанос ЦиципасЦиципас — новый король Монте-Карло, Медведев — главный скандалист, а Рублев — неудачник
  • 13:23
    • «МЮ» готов заплатить 40 млн евро за ведущего игрока «Байера»
    Все новости спорта

    Нигматуллин: Увольнение Ивича и назначение Мусаева — импульсивное решение руководства «Краснодара»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар Зенит РПЛ Футбол России
    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

    Владимир Ивич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Ивич

    «Получились два разных тайма, разная игра была. "Краснодар" играл первым номером, забил, но потом произошло необъяснимое. Одни сдали, а другие прибавили.

    Вижу проблемную зону у "быков" справа в защите, также высокое индивидуальное мастерство исполнителей в "Зените".

    Честно говоря, мне непонятно, зачем Ивича нужно было менять на Мусаева. Мне кажется, что это импульсивное решение руководителей клуба.

  • «Зенит» можно поздравлять с чемпионством? Питерцы в волевом стиле победили «Краснодар» и упрочили лидерство
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Зенита» в матче с «Краснодаром»
  • 13/04/2024

    • Мне кажется, их не устраивала стилистика команды. В какой‑то степени повлияли результаты. Мы видим сейчас не тот "Краснодар", который был в первом круге», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дома «Магнитка» не отдаст этот полуфинал?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Челси» потеряет очки в матче с «Эвертоном»?
  • «Челси» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Команда Миранчука укрепит свои позиции в зоне еврокубков
  • «Аталанта» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.26
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры