Нигматуллин: Увольнение Ивича и назначение Мусаева — импульсивное решение руководства «Краснодара»

Бывший вратарь сборной Россиивысказался о победенад(2:1) в 24-м туре РПЛ.

«Получились два разных тайма, разная игра была. "Краснодар" играл первым номером, забил, но потом произошло необъяснимое. Одни сдали, а другие прибавили.

Вижу проблемную зону у "быков" справа в защите, также высокое индивидуальное мастерство исполнителей в "Зените".

Честно говоря, мне непонятно, зачем Ивича нужно было менять на Мусаева. Мне кажется, что это импульсивное решение руководителей клуба.

Мне кажется, их не устраивала стилистика команды. В какой‑то степени повлияли результаты. Мы видим сейчас не тот "Краснодар", который был в первом круге», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».