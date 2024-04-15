Гвардиола: «Манчестер Сити» нравится играть под давлением

Наставник «Манчестер Сити»высказался о борьбе за чемпионский титул в АПЛ. Он отметил, что команда не боится давления.

«Моим парням нравится играть под давлением. Поэтому я уверен, что мы будем бороться до самого конца. Означает ли это, что мы совершенно точно станем чемпионами? Нет, нет. Я этого не говорю. Но мы будем бороться, это точно», — приводит слова Гвардиолы британское интернет-издание Mirror.

Календарь и таблица АПЛ

После матчей 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» поднялся на первое место в турнирной таблице. В активе команды Гвардиолы 73 очка. Второе место занимает «Арсенал», тройку лидеров замыкает «Ливерпуль».