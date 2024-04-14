«Лично мне с Ивичем скучно не было!». Спартак Гогниев — о «Химках», журналистах, уверенности в себе и планах поиграть против Симеоне

Эксклюзивное интервью с чемпионом России в составе ЦСКА и тренером, ставшим открытием Первой лиги с «Аланией»