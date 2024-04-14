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    Факел — Ростов: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.04.2024 в 16:45 начнется матч в РПЛ Факел — Ростов

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    Факел и Ростов начнут матч в 16:45 в РПЛ, 14.04.2024.

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    Последний матч: «Ростов» — «Факел» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Факел» — «Ростов». Коэффициент ставки — 1.98.

      • Календарь и таблица РПЛ

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Факел»).

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    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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