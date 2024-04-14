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    Атлетико Паранаэнсе — Куяба: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.04.2024 в 22:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Атлетико Паранаэнсе — Куяба

    Футбол Латинская Америка
    Атлетико Паранаэнсе и Куяба начнут матч в 22:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 14.04.2024.

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    Последний матч: «Куяба» — «Атлетико Паранаэнсе» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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