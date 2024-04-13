Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» было бы неплохо приобрести нового нападающего

Наставник «Манчестер Юнайтед»ответил на вопрос, хотел ли бы он, чтобы «красные дьяволы» приобрели ещё одного нападающего грядущим летом.

«Я думаю, это помогло бы нам. Нужно иметь больше вариантов. Команде нужны два игрока на каждую позицию.

В этом сезоне у нас не было выбора на некоторые позиции, например, на позицию нападающего, левого защитника. Это негативно сказывается на результатах», — приводит слова тен Хага BBC.

Календарь и таблица АПЛ

На текущий момент в составе «Манчестер Юнайтед» есть два центральных нападающих: Расмус Хойлунд и Антони Марсьяль. В нынешнем сезоне датский футболист забил 13 голов во всех турнирах. В свою очередь, французский нападающий забил два гола во всех соревнованиях.