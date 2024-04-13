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    Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» было бы неплохо приобрести нового нападающего

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, хотел ли бы он, чтобы «красные дьяволы» приобрели ещё одного нападающего грядущим летом.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Я думаю, это помогло бы нам. Нужно иметь больше вариантов. Команде нужны два игрока на каждую позицию.

    В этом сезоне у нас не было выбора на некоторые позиции, например, на позицию нападающего, левого защитника. Это негативно сказывается на результатах», — приводит слова тен Хага BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    На текущий момент в составе «Манчестер Юнайтед» есть два центральных нападающих: Расмус Хойлунд и Антони Марсьяль. В нынешнем сезоне датский футболист забил 13 голов во всех турнирах. В свою очередь, французский нападающий забил два гола во всех соревнованиях.

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