Шомуродов: Возвращение в «Рому»? Рано говорить об этом

Форвард «Кальяри», арендованный у «Ромы», рассказал, вернется ли он в римский клуб по окончании сезона.

«Рано говорить об этом. Мы обсудим это в конце чемпионата. Мне, моей жене и двум детям очень хорошо здесь, ведь город спокойный», — приводит слова Шомуродова сайт журналиста Альфредо Педуллы.

В нынешнем сезоне Шомуродов принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

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Действующий контракт форварда с римским клубом истекает в июне 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Шомуродова составляет 5 млн евро.