начнут матч в 14:30 в английской Премьер-лиге, 13.04.2024.

Последний матч: «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Тоттенхэм»).

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