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    Кечинов: Пришло время кардинальных изменений в «Спартаке»

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    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об игре «красно-белых» в нынешнем сезоне.

    Валерий Кечинов
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    Валерий Кечинов

    «У "Спартака" нестабильная игра и результаты. Видно, что что-то не то в коллективе. Пришло время кардинальных изменений. Дальше будем смотреть и наблюдать. Наверное, руководство ждёт конца сезона и потом будет убирать Абаскаля. Не знаю, правильно это или нет. Но видно, что с этим тренером "Спартак" идёт назад.

    Даже сама игра против "Динамо" была проигрышной: если бы не вратарь, то "Спартак" проиграл бы. После двух месяцев сборов команда должна быть готова хотя бы физически. Но мы видим, что даже физически "Спартак" весной никого не перебегал, не говоря про переиграл. По-моему, всем уже ясно, что в "Спартаке" надо что-то менять», — сказал Кечинов Чемпионату.

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