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    Гвардиола: Грилишу необходимо улучшить некоторые аспекты игры

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о крайнем нападающем «горожан» Джеке Грилише.

    Джек Грилиш
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    Джек Грилиш

    «Мы очень довольны Грилишем, мы скучаем по нему. Он должен продолжать бороться до конца. Ему нужно улучшить некоторые аспекты игры, например, завершение. Но это по-прежнему Джек прошлогоднего сезона, который помогает нам», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

    Напомним, в нынешнем сезоне Грилиш принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

    Календарь и таблица АПЛ

    Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 65 млн евро.

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