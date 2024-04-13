Последний матч: «Боруссия Д» — «Боруссия М» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия М» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 1.84.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Боруссия Д»).
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