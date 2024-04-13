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    «Шмели» поберегут силы перед ЛЧ

    «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 13 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Боруссия» Д
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    «Боруссия» Д
    13 апреля в 29-м туре немецкой Бундеслиги гладбахская «Боруссия» дома сыграет против одноклубников из Дортмунда. Начало игры запланировано на 16:30 по мск. «Боруссия» М — «Боруссия» Д: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Апреля 2024 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 16:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Боруссия» М

    Турнирное положение: Сейчас в таблице немецкого первенства подопечные Херардо Сеоане с 31 баллом засели на 11 строке и на пять пунктов отстают от седьмой.

    «Боруссия» М за всю дистанцию отпраздновала семь викторий, десять встреч свела вничью и 11 игр проиграла, разница мячей — 49:54.

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «жеребята» на выезде смогли переиграть «Вольфсбург» со счетом 3:1, а матчем ранее они на своем поле были разгромлены «Фрайбургом» 0:3.

    Не сыграют: Ману Коне и Флориан Нойхаус не помогут своей команде.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: Гладбахская команда за минувшие шесть встреч чемпионата Германии проиграла только в одном случае. Помимо этого фиаско в данном отрезке «Боруссия» также дважды победили и расписала три мировых результата. И только в одном случае этого периода она не смогла забить.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: За шесть туров до финиша чемпионата коллектив Эдина Терзича с 53 очками идет пятым, но четвертому «Лейпцигу» проигрывает только по дополнительным показателям.

    «Боруссия» Д за всю дистанцию первенства отпраздновала 15 викторий, восемь встреч свела миром и потерпела пять фиаско, разница мячей составляет 55:33.

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    • Последние матчи: Несколько дней тому назад «шмели» в Мадриде проиграли «Атлетико» со счетом 1:2 в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов. В последней же игре чемпионата страны они на своем поле уступили 0:1 «Штутгарту».

    Не сыграют: Доньелл Мален, Рами Бенсебаини и Самуэль Бамба находятся в лазарете.

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    Состояние команды: Дортмундцы проиграли свои две последний проведенные игры. Однако перед этим они имели 5-матчевую победную серию с учетом всех турниров. Причем три виктории в данном отрезке были без пропущенных мячей. В рамках же Бундеслиги «Боруссия» за минувшие шесть поединков четыре раза выиграла и дважды уступала.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» М дома проиграла две из пяти предыдущих игр чемпионата при двух викториях

    • «Боруссия» Д в Бундеслиги на выезде не уступает в минувших девяти встречах, выиграв пять из них

    • «Боруссия» Д выиграла у «Боруссия» М в трех из четырех последних очных игр при одном фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» Д — 2.10, победа «Боруссии» М — 3.40, ничья — 4.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.41 и 2.92 соответственно.

    Прогноз: Дортмундцы, которым после этого поединке предстоит провести ответный матч в ЛЧ, вполне могут в этой встрече сыграть не основой и потерять очки.

    Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.84.

    Прогноз: И также не ждем от соперников выдающихся результатов в атаке и ставим на низовой тотал.

    Ставка: ТМ 3,5 гола за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Боруссия» Д с коэффициентом 1.84. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на футбол. «Шмели» поберегут силы перед ЛЧ
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