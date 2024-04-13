«Боруссия» М
Турнирное положение: Сейчас в таблице немецкого первенства подопечные Херардо Сеоане с 31 баллом засели на 11 строке и на пять пунктов отстают от седьмой.
«Боруссия» М за всю дистанцию отпраздновала семь викторий, десять встреч свела вничью и 11 игр проиграла, разница мячей — 49:54.
Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «жеребята» на выезде смогли переиграть «Вольфсбург» со счетом 3:1, а матчем ранее они на своем поле были разгромлены «Фрайбургом» 0:3.
Не сыграют: Ману Коне и Флориан Нойхаус не помогут своей команде.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: Гладбахская команда за минувшие шесть встреч чемпионата Германии проиграла только в одном случае. Помимо этого фиаско в данном отрезке «Боруссия» также дважды победили и расписала три мировых результата. И только в одном случае этого периода она не смогла забить.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: За шесть туров до финиша чемпионата коллектив Эдина Терзича с 53 очками идет пятым, но четвертому «Лейпцигу» проигрывает только по дополнительным показателям.
«Боруссия» Д за всю дистанцию первенства отпраздновала 15 викторий, восемь встреч свела миром и потерпела пять фиаско, разница мячей составляет 55:33.
Последние матчи: Несколько дней тому назад «шмели» в Мадриде проиграли «Атлетико» со счетом 1:2 в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов. В последней же игре чемпионата страны они на своем поле уступили 0:1 «Штутгарту».
Не сыграют: Доньелл Мален, Рами Бенсебаини и Самуэль Бамба находятся в лазарете.
Состояние команды: Дортмундцы проиграли свои две последний проведенные игры. Однако перед этим они имели 5-матчевую победную серию с учетом всех турниров. Причем три виктории в данном отрезке были без пропущенных мячей. В рамках же Бундеслиги «Боруссия» за минувшие шесть поединков четыре раза выиграла и дважды уступала.
Статистика для ставок
- «Боруссия» М дома проиграла две из пяти предыдущих игр чемпионата при двух викториях
- «Боруссия» Д в Бундеслиги на выезде не уступает в минувших девяти встречах, выиграв пять из них
- «Боруссия» Д выиграла у «Боруссия» М в трех из четырех последних очных игр при одном фиаско
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» Д — 2.10, победа «Боруссии» М — 3.40, ничья — 4.10.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.41 и 2.92 соответственно.
- 1.95Лацио — Салернитана: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Дортмундцы, которым после этого поединке предстоит провести ответный матч в ЛЧ, вполне могут в этой встрече сыграть не основой и потерять очки.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.84.
Прогноз: И также не ждем от соперников выдающихся результатов в атаке и ставим на низовой тотал.
Ставка: ТМ 3,5 гола за 1.88.