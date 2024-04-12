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    Нино о потере Вендела: Это нас тревожит, он очень важный игрок для команды

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    Защитник «Зенита» Нино рассказал о том, может ли сказаться потеря полузащитника команды Вендела перед матчем 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    Нино — защитник «Зенита»
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    Нино — защитник «Зенита»

    «В чем нужно прибавить, чтобы обыграть "Краснодар"? Мне кажется, мы провели несколько хороших игр этой весной. Но всегда есть куда совершенствоваться. Мы много тренировались, долго готовились на сборах. Уверен, мы будем развиваться по ходу сезона, когда окончательно войдем в игровой ритм. Не сомневаюсь, что покажем лучшую игру.

    Насколько ощутима потеря Вендела? Конечно, это серьезная потеря. Это нас тревожит и не может нас радовать. Вендел — очень важный игрок для команды, он проводит великолепный сезон. На поле он всегда среди лучших, это несомненно. Но у нас есть и другие игроки, способные прекрасно его заменить», — цитирует Нино СЭ.

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    • Вендел не сможет принять участие в предстоящем матче «Зенита» против «Краснодара» из-за перебора желтых карточек. В нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «сине-бело-голубых» в РПЛ, забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.

    Матч 24-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 13-го апреля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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