Нино о потере Вендела: Это нас тревожит, он очень важный игрок для команды

Защитникрассказал о том, может ли сказаться потеря полузащитника командыперед матчем 24-го тура РПЛ с

«В чем нужно прибавить, чтобы обыграть "Краснодар"? Мне кажется, мы провели несколько хороших игр этой весной. Но всегда есть куда совершенствоваться. Мы много тренировались, долго готовились на сборах. Уверен, мы будем развиваться по ходу сезона, когда окончательно войдем в игровой ритм. Не сомневаюсь, что покажем лучшую игру.

Насколько ощутима потеря Вендела? Конечно, это серьезная потеря. Это нас тревожит и не может нас радовать. Вендел — очень важный игрок для команды, он проводит великолепный сезон. На поле он всегда среди лучших, это несомненно. Но у нас есть и другие игроки, способные прекрасно его заменить», — цитирует Нино СЭ.

Вендел не сможет принять участие в предстоящем матче «Зенита» против «Краснодара» из-за перебора желтых карточек. В нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «сине-бело-голубых» в РПЛ, забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 13-го апреля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.