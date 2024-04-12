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    Канчельскис: Надо спросить у главного тренера «Локомотива», почему не смогли разогнать Пиняева до уровня звезды РПЛ

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    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Сможет ли Пиняев вновь привлечь внимание "Манчестер Юнайтед"? Академия, где он был, и основной состав — две разные вещи. Пускай возвращается в "Крылья". Может, там раскроет свой талант во второй раз, пока молодой. Бывали случаи, когда футболисты возвращались и перезаряжали свои "батарейки" и двигались дальше.

    Надо спросить у главного тренера "Локомотива", почему не смогли разогнать Пиняева до уровня звезды РПЛ. Думаю, навряд ли после меня кто-то будет играть в "МЮ", в Англии. А говорить: Я был в 'Манчестере'. Я тоже там был, но я там играл. А то, что он там был, не означает, что он играл за Манчестер», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне Пиняев принял участие в 30 матчах «Локомотива» во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач.

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