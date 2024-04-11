начнут матч в 22:00 в 1/4 финала Лиги конференций, 11.04.2024.

Последний матч: «Брюгге» — «ПАОК» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брюгге» — «ПАОК». Коэффициент ставки — 3.18 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Брюгге»).

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