В рамках 1/4 финала Лиги конференций 11 апреля пройдет матч «Брюгге» — ПАОК. Начало — в 22:00 «Брюгге» — ПАОК: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Брюгге»

Путь в плей-офф: «Брюгге» стартовал в плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала. На этой стадии бельгийский клуб сыграл против «Мольде», обменявшись победами (3:0 — победа дома и 1:2 — поражение в гостях).

Последние матчи: В чемпионате Бельгии «Брюгге» добился уверенной победы над «Андерлехтом» (3:1). В турнирной таблице участник 1/4 финала Лиги конференций занимает 4 место с активом в 30 очков.

Не сыграют: Под вопросом участие вратаря «Брюгге» Симона Миньоле, у кипера мышечная травма. Дисквалифицированных на матч нет.

Все прогнозы на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Брюгге» одержал три победы и один раз сыграл вничью. Команда сейчас на ходу, к тому же, в команду вернулись Игор и Нуса, которые были травмированы.

ПАОК

Путь в плей-офф: В осенней части еврокубков ПАОК играл в Лиге конференций. По итогам группового этапа греческий клуб финишировал на 1 месте с активом в 16 очков.

Это позволило ПАОКу выйти в 1/8 финала Лиги конференций напрямую, минуя стадию стыковых матчей. Греческий клуб обошел в турнирной таблице немецкий «Айнтрахт», шотландский «Абердин» и финский ХИК.

Последние матчи: В 1/8 финала Лиги конференций ПАОК преодолел барьер в лице загребского «Динамо» (5:1 — победа дома и 0:2 — поражение в гостях).

Не сыграют: В составе ПАОК против «Динамо» не сыграют два футболиста: травмированы Яннис Михайлидис и Уильям Трост-Эконг.

Состояние команды: В турнирной таблице греческой Суперлиги ПАОК занимает 1 место, набрав 67 очков: 21 победа, 4 ничьи и 5 поражений.

Статистика для ставок

В 2016 году ПАОК обыграл «Брюгге» в товарищеской игре (2:0)

В 2010 соперники встречались в Лиге Европы, сыграв дважды вничью (1:1, 1:1)

Статистика последних пяти игр ПАОКа: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.84, а победа ПАОКа — в 4.38.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.98 соответственно.

Прогноз: ПАОК в последнее время мало пропускает и редко проигрывает, можно сыграть на форе команды в первом матче 1/4 финала против «Брюгге».

Ставка: Фора ПАОКа (0) с коэффициентом 3.18.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности матча. Футболисты «Брюгге» и ПАОКа могут сыграть в открытый футбол.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.83.