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    Добьется ли ПАОК положительного результата?

    «Брюгге» — ПАОК. Ставка (к. 3.18) и прогноз на футбол, Лига конференций, 11 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — ПАОК
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    ПАОК — «Динамо» Загреб
    В рамках 1/4 финала Лиги конференций 11 апреля пройдет матч «Брюгге» — ПАОК. Начало — в 22:00 «Брюгге» — ПАОК: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Брюгге»

    Путь в плей-офф: «Брюгге» стартовал в плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала. На этой стадии бельгийский клуб сыграл против «Мольде», обменявшись победами (3:0 — победа дома и 1:2 — поражение в гостях).

    Последние матчи: В чемпионате Бельгии «Брюгге» добился уверенной победы над «Андерлехтом» (3:1). В турнирной таблице участник 1/4 финала Лиги конференций занимает 4 место с активом в 30 очков.

    Не сыграют: Под вопросом участие вратаря «Брюгге» Симона Миньоле, у кипера мышечная травма. Дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Брюгге» одержал три победы и один раз сыграл вничью. Команда сейчас на ходу, к тому же, в команду вернулись Игор и Нуса, которые были травмированы.

    ПАОК

    Путь в плей-офф: В осенней части еврокубков ПАОК играл в Лиге конференций. По итогам группового этапа греческий клуб финишировал на 1 месте с активом в 16 очков.

    Это позволило ПАОКу выйти в 1/8 финала Лиги конференций напрямую, минуя стадию стыковых матчей. Греческий клуб обошел в турнирной таблице немецкий «Айнтрахт», шотландский «Абердин» и финский ХИК.

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    • Последние матчи: В 1/8 финала Лиги конференций ПАОК преодолел барьер в лице загребского «Динамо» (5:1 — победа дома и 0:2 — поражение в гостях).

    Не сыграют: В составе ПАОК против «Динамо» не сыграют два футболиста: травмированы Яннис Михайлидис и Уильям Трост-Эконг.

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    Состояние команды: В турнирной таблице греческой Суперлиги ПАОК занимает 1 место, набрав 67 очков: 21 победа, 4 ничьи и 5 поражений.

    Статистика для ставок

    • В 2016 году ПАОК обыграл «Брюгге» в товарищеской игре (2:0)

    • В 2010 соперники встречались в Лиге Европы, сыграв дважды вничью (1:1, 1:1)

    • Статистика последних пяти игр ПАОКа: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.84, а победа ПАОКа — в 4.38.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.98 соответственно.

    Прогноз: ПАОК в последнее время мало пропускает и редко проигрывает, можно сыграть на форе команды в первом матче 1/4 финала против «Брюгге».

    Ставка: Фора ПАОКа (0) с коэффициентом 3.18.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности матча. Футболисты «Брюгге» и ПАОКа могут сыграть в открытый футбол.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.83.

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    Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — ПАОК с коэффициентом 3.18. Дата матча: 11.04.2024. Прогнозы на футбол. Добьется ли ПАОК положительного результата?
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