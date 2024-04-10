Анри о недостатке Холанна: При плотной борьбе ему сложно выиграть единоборство за мяч

Экс-нападающийрассказал о недостатке в игре форварда

«Есть одна вещь, которую он делает не так уж хорошо — он всегда стоит плечом к плечу с защитником, так что его можно контролировать. При такой плотной игре Холланну сложно выиграть единоборство за мяч.

Если дистанцироваться от защитника можно спокойно завладеть мячом, прикрыть его корпусом и в дальнейшем все будет зависеть от мастерства игрока, но защитник уже не сможет подставить тебе ногу или обнять тебя рукой», — приводит слова Анри Daily Mail.

В нынешнем сезоне Холанн провел 37 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 6 голевых передач.