ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»Выиграли зрители. «Манчестер Сити» и «Реал» устроили незабываемый хаос в Мадриде
    Все новости спорта

    Анри о недостатке Холанна: При плотной борьбе ему сложно выиграть единоборство за мяч

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри рассказал о недостатке в игре форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

    Эрлинг Холанн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн

    «Есть одна вещь, которую он делает не так уж хорошо — он всегда стоит плечом к плечу с защитником, так что его можно контролировать. При такой плотной игре Холланну сложно выиграть единоборство за мяч.

    Если дистанцироваться от защитника можно спокойно завладеть мячом, прикрыть его корпусом и в дальнейшем все будет зависеть от мастерства игрока, но защитник уже не сможет подставить тебе ногу или обнять тебя рукой», — приводит слова Анри Daily Mail.

  • Выиграли зрители. «Манчестер Сити» и «Реал» устроили незабываемый хаос в Мадриде
  • Реакция английской прессы на результат зрелищного матча на «Сантьяго Бернабеу»
  • Сегодня

    • В нынешнем сезоне Холанн провел 37 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 6 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли ПСЖ с «Барселоной»?
  • ПСЖ — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Огорчит ли «Атлетико» «Дортмунд»?
  • «Атлетико» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Металлург» Мг преуспеет в домашней игре?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.62
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Байер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бенфика — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры