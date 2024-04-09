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    Терзич: Уверен, мы сможем добиться успеха в матче с «Атлетико»

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о предстоящем матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

    Эдин Терзич
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    Эдин Терзич

    «Я думаю, "Атлетико" создал новое искусство обороны. В этом нет ничего негативного. Они делают это очень хорошо. Мы готовились к этим 180 минутам с "Атлетико" еще с последней игры в Бундеслиге. На их стадионе будет непросто любой команде мира. Но я уверен, мы сможем добиться успеха.

    Симеоне? Он добился феноменального прогресса на протяжении последних лет. Он кумир многих тренеров.

    У "Атлетико" есть преимущество домашнего стадиона, но мы хотим показать хороший результат, чтобы иметь преимущество перед ответной игрой», — приводит слова Терзича Mundo Deportivo.

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