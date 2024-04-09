Терзич: Уверен, мы сможем добиться успеха в матче с «Атлетико»

Главный тренер дортмундскойвысказался о предстоящем матче св Лиге чемпионов.

«Я думаю, "Атлетико" создал новое искусство обороны. В этом нет ничего негативного. Они делают это очень хорошо. Мы готовились к этим 180 минутам с "Атлетико" еще с последней игры в Бундеслиге. На их стадионе будет непросто любой команде мира. Но я уверен, мы сможем добиться успеха.

Симеоне? Он добился феноменального прогресса на протяжении последних лет. Он кумир многих тренеров.

У "Атлетико" есть преимущество домашнего стадиона, но мы хотим показать хороший результат, чтобы иметь преимущество перед ответной игрой», — приводит слова Терзича Mundo Deportivo.

Матч «Атлетико» — «Боруссия» пройдет 10 апреля в Мадриде, начало — в 22:00 мск.