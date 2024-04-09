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    Инс: Я не считаю Салаха топ-футболистом

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    Бывший футболист «Ливерпуля» Пол Инс заявил, что с точки зрения технической составляющей нападающий мерсисайдского клуба Мохамед Салах не является игроком топ-уровня.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Является ли он бомбардиром топ-уровня? Да! Думаю, статистика в этом смысле говорит сама за себя. Но что касается технической составляющей, то я бы не сказал, что по этому компоненту Салах топ. Я говорю о том, что иной раз он не столь хорошо обращается с мячом, когда его нужно доставить в штрафную соперника. Но если говорить о качествах бомбардира, то да, безусловно, Мохамед — это мировой уровень», — приводит слова Инса Mirror.

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    Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл 35 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.

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