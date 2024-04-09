Мухин: Наверное, вернусь в строй в июне

Полузащитник московскоговысказался о своем восстановлении после травмы.

«Прошло чуть более половины реабилитации. Всё идёт по плану, хоть чуть-чуть и подзатянулось, есть небольшие осложнения, бывает. Сейчас бегаю на специальной беговой дорожке, скоро переход на поле.

Спешить никуда не нужно. Мой реабилитолог знает много случаев, когда спешили играть или их торопили, они не долечивались до конца и происходил рецидив. В этом случае нельзя торопиться, нужно спокойно долечиться и потом играть.

Сроки? Май-июнь, думаю, всё же июнь», — отметил Мухин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, что Мухин травмировался еще в октябре прошлого года.