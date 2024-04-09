Кучаев: Я не слабее игроков, которые выходят в стартовом составе ЦСКА

Полузащитник «Пари НН»считает, что по-прежнему способен играть за лучшие российские клубы.

«Как я себя оценивал, я не слабее игроков, которые играют в стартовом составе ЦСКА. Как минимум я могу с ними бороться за это место.

Я считал, что не получал шансов, когда должен был их получать. И не получал доверия, которое получают другие на моем месте. Немного было разное доверие, как мне казалось. Все это копилось.

И когда я уходил, я понимал, что я в хорошей форме, что я хороший футболист, много делаю, чтобы улучшать свои кондиции. И я ушел с целью доказать себе в первую очередь, что я хорошего уровня игрок, способен на большее.

Бывали и провальные игры. Я их анализирую, пытаюсь поменять что‑то, исправить», — сказал 26-летний футболист в интервью «Матч ТВ».

Кучаев также рассказал, как отреагирует, если его пригласят в «Зенит» или «Спартак». Ранее он играл за ЦСКА.

«До этого, мне кажется, очень далеко. Надо показать как‑то уровень, стабильность.

Я вообще никогда не говорю слово "нет", потому что я знаю, как все это притягивает потом. Все может быть. Можно представить, что мне предлагает контракт один "Спартак", а других команд вообще нет. Я же не закончу с футболом из‑за этого. Я понимаю, что "Спартак" — принципиальнейший соперник ЦСКА, это я буду учитывать, 100%.

Конечно, если выстроится очередь, "Спартак" будет последним», — отметил Кучаев.