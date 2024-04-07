В 19:00 07.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Серии А.

Последний матч: «Дженоа» — «Верона» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Верона» — «Дженоа». Коэффициент ставки — 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Дженоа»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Верона — Дженоа.

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