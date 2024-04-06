Захарян: Продолжаю следить за матчами «Динамо»

Экс-игрок «Динамо», выступающий за испанский «Реал Сосьедад», рассказал, что продолжает следить за результатами бело-голубых.

«Слежу ли за матчами "Динамо"? Обычно как раз свободное время выпадает, когда ребята играют, смотрю», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале бело-голубых.

Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в 32 матчах за баскскую команду во всех официальных турнирах, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.