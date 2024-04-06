начнут матч в 17:00 в Первой Лиге Англии, 06.04.2024.

Последний матч: «Шрусбери Таун» — «Портсмут» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Портсмут»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Портсмут — Шрусбери Таун.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам