Последний матч: «Дармштадт 98» — «Майнц» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Майнц» — «Дармштадт 98». Коэффициент ставки — 1.87.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Майнц»).
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