начнут матч в 14:30 в АПЛ, 06.04.2024.

Последний матч: «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 2.13 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Манчестер Сити»).

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