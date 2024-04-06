начнут матч в 21:45 в итальянской Серии А, 06.04.2024.

Последний матч: «Торино» — «Эмполи» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эмполи» — «Торино». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Торино»).

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