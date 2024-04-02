ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси«Фенербахче» — в РПЛ, Месси — в «Зените», «Тоттенхэм» — с трофеем, Федерер — тренер Джоковича: топ-новостей 1 апреля
    Все новости спорта

    Лунин: В матче с «Манчестер Сити» хотим получить наилучший результат

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Голкипер «Реала» Андрей Лунин после победы над «Атлетиком» (2:0) в 30-м туре Ла Лиги поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    Андрей Лунин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Лунин

    «Мы будем готовиться к этому матчу серьёзно и тщательно, как и к каждой игре. Сейчас мы будем восстанавливаться, у нас будет несколько дней, чтобы хорошо подготовиться и потренироваться.

    Мы посмотрим видео игры соперника и сделаем всё, чтобы получить наилучший результат», — цитирует Лунина официальный сайт клуба.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Напомним, команды встретятся в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Первый матч состоится 9 апреля и начнётся в 22:00 мск. «Реал» сыграет у себя дома. Ответная встреча пройдёт в Англии 17 апреля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Трактор» продолжит доставлять проблемы фаворитам?
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Талалаев будет играть в закрытый футбол
  • «Химки» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Шпоры» завоюют три очка
  • «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры