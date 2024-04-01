Широков: «Зенит» всегда тяжело начинал весной

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной Россиирассказал, почему игра «Зенита» не отличается стабильностью весной 2024 года.

«Что касается интриги в борьбе за чемпионство, то просто раньше "Зенит" имел гандикап — более стабильно проходил осень. Сейчас это не удалось, потому что нет гандикапа. А весну последние пару лет "Зенит" всегда тяжело начинал, поэтому этого следовало ожидать.

Казалось, что они нашли свою игру, но потом начался перерыв. Теперь тур или два нужно, чтобы прийти в себя», — сказал Широков «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ с 41 очком после 21 матча. На втором месте «Краснодар» (40).