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    Широков: «Зенит» всегда тяжело начинал весной

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    Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков рассказал, почему игра «Зенита» не отличается стабильностью весной 2024 года.

    Роман Широков
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    Роман Широков

    «Что касается интриги в борьбе за чемпионство, то просто раньше "Зенит" имел гандикап — более стабильно проходил осень. Сейчас это не удалось, потому что нет гандикапа. А весну последние пару лет "Зенит" всегда тяжело начинал, поэтому этого следовало ожидать.

    Казалось, что они нашли свою игру, но потом начался перерыв. Теперь тур или два нужно, чтобы прийти в себя», — сказал Широков «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ с 41 очком после 21 матча. На втором месте «Краснодар» (40).

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