«Уфа» и «Новосибирск» стали лидерами во Второй лиге

«Уфа» дома обыграла «Велес» — 2:0.
Голы забивали на 12-й минуте Мигран Агеян и на 71-й минуте нападающий Роман Минаев.
«Новосибирск» был сильнее «Мурома» — 2:0.
На 13-й минуте счет открыл Глеб Бахарев, точку в матче на 90+2-й минуте поставил Владислав Тюрин.
Волгоградский «Ротор» на своем поле разгромил липецкий «Металлург» — 3:0.
Голы забивали Илья Сафронов (56-я минута), Дмитрий Лаврищев (76-я), Руслан Болов (85-я).
Вторые команды «Краснодара» и «Родина» завершили встречу мирным исходом — 0:0.
«Чайка» у себя дома не смогла обыграть «Челябинск» — 1:1.
На 50-й минуте счет открыл игрок гостей Валерий Горбачик, а через пять минут восстановил статус-кво полузащитник хозяев Давид Папикян.
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