«Уфа» и «Новосибирск» стали лидерами во Второй лиге

Завершились пять матчей 4-го тура зоны «Голд» Второй лиги, лучшие команды которой переходят в Первую лигу.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей «Новосибирск» — главный фаворит турнира Фото: fcnsk.com

«Уфа» дома обыграла «Велес» — 2:0.

Голы забивали на 12-й минуте Мигран Агеян и на 71-й минуте нападающий Роман Минаев.

«Новосибирск» был сильнее «Мурома» — 2:0.

На 13-й минуте счет открыл Глеб Бахарев, точку в матче на 90+2-й минуте поставил Владислав Тюрин.

Волгоградский «Ротор» на своем поле разгромил липецкий «Металлург» — 3:0.

Голы забивали Илья Сафронов (56-я минута), Дмитрий Лаврищев (76-я), Руслан Болов (85-я).

Вторые команды «Краснодара» и «Родина» завершили встречу мирным исходом — 0:0.

«Чайка» у себя дома не смогла обыграть «Челябинск» — 1:1.

На 50-й минуте счет открыл игрок гостей Валерий Горбачик, а через пять минут восстановил статус-кво полузащитник хозяев Давид Папикян.

Таблицу Второй лиги можно посмотреть по ссылке.