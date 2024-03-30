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    «Уфа» и «Новосибирск» стали лидерами во Второй лиге

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    Завершились пять матчей 4-го тура зоны «Голд» Второй лиги, лучшие команды которой переходят в Первую лигу.

    «Новосибирск» — главный фаворит турнира
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    «Новосибирск» — главный фаворит турнира

    «Уфа» дома обыграла «Велес» — 2:0.

    Голы забивали на 12-й минуте Мигран Агеян и на 71-й минуте нападающий Роман Минаев.

    «Новосибирск» был сильнее «Мурома» — 2:0.

    На 13-й минуте счет открыл Глеб Бахарев, точку в матче на 90+2-й минуте поставил Владислав Тюрин.

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  • 28/03/2024

    • Волгоградский «Ротор» на своем поле разгромил липецкий «Металлург» — 3:0.

    Голы забивали Илья Сафронов (56-я минута), Дмитрий Лаврищев (76-я), Руслан Болов (85-я).

    Вторые команды «Краснодара» и «Родина» завершили встречу мирным исходом — 0:0.

    «Чайка» у себя дома не смогла обыграть «Челябинск» — 1:1.

    На 50-й минуте счет открыл игрок гостей Валерий Горбачик, а через пять минут восстановил статус-кво полузащитник хозяев Давид Папикян.

    Таблицу Второй лиги можно посмотреть по ссылке.

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