Энрике: Мбаппе может изменить свое решение

Главный тренерв очередной раз высказался о будущем

«Я все еще надеюсь, что Килиан передумает. Он еще ничего не сказал на данный момент, он может изменить свое решение. Давайте представим, что мы выиграли все четыре трофея в этом сезоне и Килиан в последний момент принимает решение о том, что его место в Париже. Почему нет? Посмотрим», — цитирует Энрике Goal.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе уже договорился с «Реалом» о подписании контракта в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне форвард провел 37 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 8 голевых передач. За все время выступления в ПСЖ Мбаппе завоевал 13 трофеев.