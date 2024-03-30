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    Энрике: Мбаппе может изменить свое решение

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    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в очередной раз высказался о будущем Килиана Мбаппе.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Я все еще надеюсь, что Килиан передумает. Он еще ничего не сказал на данный момент, он может изменить свое решение. Давайте представим, что мы выиграли все четыре трофея в этом сезоне и Килиан в последний момент принимает решение о том, что его место в Париже. Почему нет? Посмотрим», — цитирует Энрике Goal.

    Ранее сообщалось о том, что Мбаппе уже договорился с «Реалом» о подписании контракта в летнее трансферное окно.

    В нынешнем сезоне форвард провел 37 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 8 голевых передач. За все время выступления в ПСЖ Мбаппе завоевал 13 трофеев.

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