Павлюченко: «Динамо» переиграет «Ростов», они сильнее во всех компонентах

Бывший нападающий сборной Россиивысказался о предстоящем матче между

«Сегодня мне очень нравится "Динамо". Физически хорошо выглядят. За тройку они борются точно, поэтому считаю их фаворитом в этом матче. Думаю, они однозначно переиграют "Ростов", сегодня они сильнее во всех компонентах. Кроме того, играют дома, болельщиков приходит много.

В этом сезоне "Динамо" — хорошая и крепкая команда. Если раньше к ним относились легко, то сегодня так уже не говорят. Потому что они доказали, что у них бойцовский коллектив», — цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Игра пройдет 29 марта в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 19.30 мск.