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    Макаров: Накатывает грусть, когда смотришь Лигу чемпионов

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    Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров признался, что мечтает однажды сыграть в еврокубках.

    Денис Макаров
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    Денис Макаров

    «Конечно, накатывает грусть, когда смотришь Лигу чемпионов. Думаешь: "Блин, это же мечта, и она была так близко".

    Даже в том сезоне со Шварцем мы с большим отрывом от всех шли на втором месте и могли попасть в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Надеялся, ждал. Но… Такое время сейчас.

    Надеюсь, когда-то мы почувствуем это все вместе», — приводит слова Макарова «Чемпионат».

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