Макаров: Накатывает грусть, когда смотришь Лигу чемпионов

Полузащитник московского «Динамо»признался, что мечтает однажды сыграть в еврокубках.

«Конечно, накатывает грусть, когда смотришь Лигу чемпионов. Думаешь: "Блин, это же мечта, и она была так близко".

Даже в том сезоне со Шварцем мы с большим отрывом от всех шли на втором месте и могли попасть в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Надеялся, ждал. Но… Такое время сейчас.

Надеюсь, когда-то мы почувствуем это все вместе», — приводит слова Макарова «Чемпионат».

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.