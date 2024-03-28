ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис Бояринцев«Футболист не может, как певец, петь под фанеру до самой старости». Денис Бояринцев — о РПЛ, «Спартаке» и быстрых ногах Роналду
  • 09:24
    • Медведев вышел в полуфинал турнира в Майами
  • 13:14
    • «МЮ» может подписать Хоселу
  • 12:49
    • Стало известно, сможет ли лидер «Крыльев Советов» сыграть против «Зенита»
  • 12:07
    • «Сибирь» объявила об уходе Кривокрасова и его тренерского штаба
  • 12:01
    • Захарян назвал имя самого неприятного соперника
    Все новости спорта

    Семак высказался о травме Марио Фернандеса

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Марио Фернандес сможет сыграть в этом сезоне.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    Ранее появилась информация о том, что Фернандес получил серьезную травму.

    «Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по Марио. Посмотрим, насколько будет возможным его участие в матче. Пока четкого понимания нет, продолжаем разбираться. Надеюсь, что ничего серьезного нет.

  • Нино: «Зенит» мог бы дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов
  • Читайте по теме

    • Информация о том, что он выбыл до конца сезона, не соответствует действительности, Марио чувствует себя лучше. Проблема связана с неврологией, а не с мышечным повреждением. Проходит дополнительные обследования», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» в ближайшем матче сыграет 30 марта против «Крылья Советов». Игра пройдет в Самаре, начало — в 14:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» закончит эту серию на домашнем льду?
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Спартак» впервые в серии выйдет вперед?
  • «Металлург» Мг — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Александрова выйдет в финал в Майами?
  • Александрова — Коллинз. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Александрова — Коллинз
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Зверев — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лилль — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Гент — Стандард
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры