Семак высказался о травме Марио Фернандеса

Главный тренер «Зенита»сообщил, чтосможет сыграть в этом сезоне.

Ранее появилась информация о том, что Фернандес получил серьезную травму.

«Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по Марио. Посмотрим, насколько будет возможным его участие в матче. Пока четкого понимания нет, продолжаем разбираться. Надеюсь, что ничего серьезного нет.

Информация о том, что он выбыл до конца сезона, не соответствует действительности, Марио чувствует себя лучше. Проблема связана с неврологией, а не с мышечным повреждением. Проходит дополнительные обследования», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» в ближайшем матче сыграет 30 марта против «Крылья Советов». Игра пройдет в Самаре, начало — в 14:00 мск.