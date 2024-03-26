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    Китай — Сингапур: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.03.2024 в 15:00 начнется матч в азиатской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу Китай — Сингапур

    Футбол ЧМ-2026
    Китай и Сингапур начнут матч в 15:00 в азиатской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу, 26.03.2024.

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    Последний матч: «Сингапур» — «Китай» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Китай»).

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