Дзаньоло: Эмери — один из лучших тренеров в мире, на одном уровне с Гвардиолой, Клоппом и Моуринью

Полузащитниквысоко оценил работу главного тренера команды

«Унаи Эмери — один из лучших тренеров в мире. Он на одном уровне с Пепом Гвардиолой, Клоппом и Моуринью.

Это правда, что у меня не так много игрового времени, и я ожидал большего. Но я достаточно честен для того, чтобы сказать, что Эмери — тренер мирового класса», — приводит слова Дзаньоло журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Эмери возглавил «Астон Виллу» в ноябре 2022-го года. «Львы» занимают 4-е место после 29-и туров в АПЛ с 56-ю очками, отставая от 1-й позиции на 8 баллов.

Дзаньоло провел 20 матчей за «Астон Виллу» в нынешнем сезоне чемпионата Англии и забил 2 гола.