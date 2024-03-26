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    Дзаньоло: Эмери — один из лучших тренеров в мире, на одном уровне с Гвардиолой, Клоппом и Моуринью

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    Полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло высоко оценил работу главного тренера команды Унаи Эмери.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    «Унаи Эмери — один из лучших тренеров в мире. Он на одном уровне с Пепом Гвардиолой, Клоппом и Моуринью.

    Это правда, что у меня не так много игрового времени, и я ожидал большего. Но я достаточно честен для того, чтобы сказать, что Эмери — тренер мирового класса», — приводит слова Дзаньоло журналист Фабрицио Романо.

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    • Напомним, что Эмери возглавил «Астон Виллу» в ноябре 2022-го года. «Львы» занимают 4-е место после 29-и туров в АПЛ с 56-ю очками, отставая от 1-й позиции на 8 баллов.

    Дзаньоло провел 20 матчей за «Астон Виллу» в нынешнем сезоне чемпионата Англии и забил 2 гола.

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