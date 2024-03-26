начнут матч в 17:00 в группе E отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 26.03.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Финляндия U21»).

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