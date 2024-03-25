Зидан: Беллингем принесет «Реалу» много трофеев

Экс-тренервысказался об игре полузащитника «сливочных»в нынешнем сезоне.

«Джуд — потрясающий футболист, нам повезло иметь его в "Реале". Он очень хорош, надеюсь, Беллингем принесет нам много трофеев», — приводит слова Зидана Madrid Zone.

Напомним, что Беллингем пополнил состав «Реала» летом 2023-го года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне полузащитник провел за «сливочных» 31 матч, забил 20 голов и сделал 9 голевых передач.

После 29-и туров «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 72 очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 8 баллов.