Агент Роке: Витор очень счастлив в «Барселоне», Хави очень любит его

— агент нападающеговысказался о будущем футболиста в летнее трансферное окно.

«Витор очень счастлив в "Барселоне", шансов на его уход в аренду нет. Он очень хорош физически и психологически, и он ждёт больше минут, чтобы доказать это на поле. Хави очень любит его», — приводит слова агента журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Роке провел 9 матчей за «Барселону» в Примере и забил 2 гола. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031-м году.

После 29-и туров «Барселона» занимает 2-е место в таблице Примеры с 64 очками в активе, отставая от 1-й позиции на 8 баллов.