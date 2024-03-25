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    Агент Роке: Витор очень счастлив в «Барселоне», Хави очень любит его

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    Андре Кури — агент нападающего «Барселоны» Витора Роке высказался о будущем футболиста в летнее трансферное окно.

    Витор Роке
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    Витор Роке

    «Витор очень счастлив в "Барселоне", шансов на его уход в аренду нет. Он очень хорош физически и психологически, и он ждёт больше минут, чтобы доказать это на поле. Хави очень любит его», — приводит слова агента журналист Фабрицио Романо.

    В нынешнем сезоне Роке провел 9 матчей за «Барселону» в Примере и забил 2 гола. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031-м году.

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