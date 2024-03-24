Анчелотти: Я и Гвардиола в полном порядке

Главный тренер мадридского «Реала»рассказал об отношении к своему коллегеиз «Манчестер Сити».

«Да, мы часто видим друг друга в последние годы. Но это хорошо и означает, что мы оба в порядке. Матч с "Манчестер Сити" станет большим вызовом. Третий год подряд мы соревнуемся друг с другом, этот матч будет местом футбола», — цитирует Анчелотти сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Напомним, «Реал» и «Манчестер Сити» сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 9 апреля в Мадриде, ответная встреча состоится 17 апреля в Манчестере.