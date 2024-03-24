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    Анчелотти: Я и Гвардиола в полном порядке

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал об отношении к своему коллеге Хосепу Гвардиоле из «Манчестер Сити».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Да, мы часто видим друг друга в последние годы. Но это хорошо и означает, что мы оба в порядке. Матч с "Манчестер Сити" станет большим вызовом. Третий год подряд мы соревнуемся друг с другом, этот матч будет местом футбола», — цитирует Анчелотти сайт журналиста Альфредо Педуллы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Напомним, «Реал» и «Манчестер Сити» сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 9 апреля в Мадриде, ответная встреча состоится 17 апреля в Манчестере.

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